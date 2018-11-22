تأكد جاهزية راموس لخوض مواجهة ايبار

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جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لخوض مواجهة إيبار، المقرر لها بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الليجا الإسبانية.

ذكرت صحيفة "سبورت"، أن المدير الفنى للريال سانتياجو سولارى سيكون بمقدوره الاعتماد على راموس أمام إيبار، بعد أن تعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإسبانى ضد كرواتيا بدورى الأمم الأوروبية، وكانت سببا فى غيابه عن لقاء البوسنة والهرسك الودى.

وأضافت الصحيفة إلى أن راموس سيشارك فى اللقاء، بالإضافة إلى اللاعبين العائدين من الإصابة، دانى كارباخال، رافائيل فاران، ومارسيلو، ولن يغيب سوى البرازيلى كاسيميرو.

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سيرجيو راموس