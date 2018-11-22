شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يودّع كأس زايد بعد التعادل 1/1 أمام الوصل الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الاماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل للأهلي وليد سليمان في الشوط الاول وتعادل أوه ياسوك للوصل .

وودّع الاهلي البطولة بعدما سبق وإنتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الامارات مُستفيداً من نتيجة المباراتين ، وبذلك يودع الاهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجي التونسي.

الشوط الاول

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف ، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى ، مروان محسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبو الاهلي ولعب وليد سليمان ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة لكن لم تجد من يُتابعها في منطقة جزاء الوصل.

بعدها لاحت للأهلي فرصة خطرة عن طريق مروان محسن كرة قوية ارتدت من القائم وتحوّلت إلى ضربة ركنية ، وبمرور الوقت دخل الفريق الاماراتي أجواء المباراة ولعب محمد الشناوي كرة قصيرة كادت تصل لأحد لاعبي الوصل لكن دفاع الاهلي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

نشط أداء الفريقين بعدما تخلّي كلاهما عن الطريقة الدفاعية وأن كانت الخطورة الحقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس الاهلي ويوسف الزعابي حارس الوصل مازالت بعيدة.

الدقيقة 28 شهدت فرصة خطرة لأصحاب الأرض بعدما أرتقى مهاجم الوصل وسدد كرة عرضية برأسه لكنها مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت تراجع من الاهلي للخلف ما منح الفرصة للفريق الاماراتي لتشكيل هجمات على مرمى الشناوي وتعرض أكرم توفيق لإصابة بسيطة وتلقي العلاج وأستكمل اللاعب المشاركة.

ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الوصل ، ثم نال كريم نيدفيد بطاقة صفراء ثانية للخشونة أيضاً ، وأنحصر اللعب وسط الملعب إلى أن أنتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير هجومي للأهلي بمشاركة وليد آزارو بدلاً من محمد شريف ، وحاول المارد الأحمر استغلال سرعات آزارو لتسجيل هدف أول لكن الدفاع الأماراتي تصدى للموقف.

لعبت المهارات الفردية دوراً في تسجيل الاهلي هدف التقدم عن طريق نجم الفريق وليد سليمان الذى سجل هدف التقدم في الدقيقة 58 منت ضربة حرة مباشرة اُحتسبت له بعدمنا قاد هجمة عنترية وأحتسب له الحكم ضربة حرة مباشرة سددها "الحاوي" سليمان في الشباك الأماراتية.

أزدادت المباراة إثارة بعد هدف الاهلي ونشط أداء الفريق الاماراتي فيما لعب أمين أشرف كرة جيدة لمروان محسن لكن الأخير فشل فيلا التعامل مع اكرة بشكل جيد وسددها بعيداً عن الشباك .

ونال عبد الرحمن علي بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ، وشارك أحمد الشيخ بدلاً من أحمد حمودي ونال الأخير بطاقة صفراء بدعوى إضاعته للوقت خلال خروجه من الوقت.

وأهدر وليد أزارو فرصة مؤكدة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما تلقي تمريرة رائعة لكن الحارس الاماراتي تصدى للكرة وابعدها عن شباكه وحوّلها إلى ضربة ركنية.

سيطر الوصل على المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 82 بعدما أستغل صاحب الأرض خطأ ساذج من محمد الشناوي حيث سجل أوه يانسك الهدف الاول للفريق الاماراتي.

وشارك صلاح محسن في الدقيقة 84 بدلاً من أكرم توفيق ، ونال حسام عاشور للأعتراض على قرار الحكم ،ثم نال أحمد الشيخ بطاقة صفراء أخرى وحاول الاهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 وخروج الاهلي من البطولة وتأهل بطل الامارات ونال حسام عاشور بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة وقبل خروج الفريقين من أرض الملعب للأعتراض على قرارات الحكم.