شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تقرر إقامة مباراة المصرى والجزيرة المطروحى يوم 2 ديسمبر بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري والجزيرة بمطروح في دور ال 32 لبطولة كأس مصر يوم الأحد 2 ديسمبر المقبل، في الساعة الخامسة مساء بستاد الإسماعيلية.

مباراة المصرى والجزيرة كان موعدها 16 أكتوبر الماضى، وأثيرت أزمة بعد تحفظ الأمن على إقامة اللقاء فى استاد بورسعيد فى الوقت الذى تمسك فيه مسئولو المصرى بخوضها على ملعبهم وتم تأجيلها، لتحسم اليوم لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين الموقف وتحدد اقامتها فى الاسماعيلية يوم 2 ديسمبر.