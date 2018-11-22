شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والداخلية 1 / 1 بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك والداخلية بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء المقام حاليًا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: محمود جنش. فى خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة. فى خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن. فى خط الهجوم: عمر السعيد. فيما بدأ فريق الداخلية بتشكيل كالتالى: فى حراسة المرمى: محمد صبحى. فى خط الدفاع: محمد رفاعى، رشاد فاروق، أحمد صابر، محمود شديد. فى خط الوسط: أحمد أوكا، سعيدو سمبورى، إيمانويل إيجبتور، حسين رجب. فى خط الهجوم: محمد جمال، إسلام جابر. ومع الدقائق الأولى فاجأ فريق الداخلية الجميع بتسجيل الهدف الأول بعد كرة طويلة وصلت لحسين رجب داخل منطقة جزاء الزمالك ليضعها فى شباك جنش. ولم يظهر لاعبو الزمالك بالشكل المنتظر فى الدقائق الأولى عكس لاعبى الداخلية الذين نجحوا فى الاستحواذ على الكرة بمنطقة وسط الملعب واستغلال المساحات فى الدفاع الأبيض. وكاد عمر السعيد أن يعدل النتيجة للزمالك بالدقيقة 8 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للداخلية. ومع الدقيقة 10 نجح محمود كهربا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بعد هجمة منظمة وصلت لأوباما الذى مرر الكرة لكهربا داخل منطقة الجزاء ولا يتوانى الأخير فى وضعها بالشباك. ويتوغل كهربا فى دفاع الداخلية بالدقيقة 13 من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها محمد صبحى ببراعة.

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