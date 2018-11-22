شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كوليبالي يهدر فرصة سهلة ويحرم الأهلى من الهدف الأول أمام الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهدر ساليف كوليبالي مدافع الاهلي ، فرصة سهلة لتسجيل الهدف الأول لفريق في الدقيقة 47 أمام الوصل الاماراتي ، في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وضم تشكيل الأهلى كلا من ، حراسة المرمى: محمد الشناوى ، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الاهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الاماراتي بهدفين لكل منهما .