شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتعادل للزمالك فى مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود كهربا، لاعب الزمالك، هدف التعادل لفريقه فى مرمى الداخلية فى الدقيقة 10 من زمن اللقاء الذى يقام بينهما باستاد بترسبورت فى الجولة الـ15 من الدورى الممتاز.

كان حسين رجب قد احرز هدف التقدم للداخلية فى بداية الشوط الأول.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة، ومتبقى له 4 مباريات مؤجلة، سجل لاعبوه 24 هدفًا وسكنت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الحادى عشر، برصيد 16 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما سجل لاعبوه 16 هدفًا وسكنت شباكه 17 هدفًا.