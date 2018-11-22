شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن رحيل ميمى عبد الرزاق وتغريمه 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، رحيل ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته .

وأعلن المصرى فى موقعه الرسمى قبول استقالة ميمى عبد الرازق وتغريمه 200 ألف جنيه بواقع 100 ألف جنيه بسبب عدم امتثاله لتعليمات مجلس إدارة النادي ببدء معسكر مغلق للفريق بالقاهرة اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء وخصم 100 ألف جنيه أخرى بسبب إدلائه بتصريحات إعلامية من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية .

كما قرر مجلس حلبية تكليف مصطفى يونس مدير الكرة بمنصب المدير الفنى بصفة مؤقتة وذلك لحين الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.

وأخيرًا قرر مجلس المصري خصم 25 ألف جنيه من كل لاعبي الفريق الأول، فيما سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة.