شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى على المقاهى لمتابعة لقاء الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الأهلى على التواجد على المقاهى من أجل متابعة لقاء الفريق أمام الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والذى يقام على ملعب زعبيل بالإمارات.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.



الجماهير على المقاهي



متابعة للقاء الاهلى والوصل