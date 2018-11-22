شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الوصل الإماراتي يحرز هدف التعادل أمام الأهلى فى الدقيقة 84 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق الوصل الإماراتي هدف التعادل أمام الأهلي في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما .