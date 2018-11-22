شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأحمر بالإمارات: نرفض أى سقوط جديد للفريق.. ولا أحد أغلى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب زعبيل بالإمارات لافتة خلال لقاء الأحمر والوصل الإماراتى رسالة إلى مسئولى النادى رافضين أى تراجع للفريق مرة أخرة قائلين "جمهور الأهلى.. لن نقبل السقوط مجددا " فى اشارة الى الحالة التى يمر بها الفريق فى الفترة الأخيرة بعد خسارة اللقب الافريقي أمام الترجى التونسى.

كما رفعت الجماهير لافتة اخرى رافضة ما يحدث حاليا داخل القلعة الحمراء قبل صدور قرارات اصلاح المنظومة الكروية قائلة " لا أحد أغلى من الأهلى مهما كبر أسمه ولا عزيز علينا من لا يعرف قيمته".

وضم تشكيل الأهلى كلا من، حراسة المرمى: محمد الشناوى ، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلى قد تعادل فى مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الإماراتى بهدفين لكل منهما.



جماهير الأهلى فى الامارات ترفع لافتة