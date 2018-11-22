بالفيديو.. هدف رائع لوليد سليمان في شباك الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم وليد سليمان للنادي الأهلي، بهدف رائع في شباك الوصل الإماراتي بإياب دور الـ16 لكأس زايد للأنديةالأبطال. وحصل سليمان على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلته في الدقيقة 59، ليسددها نجم الاهلي لتمر فوق الحائط وتسكن الزاوية اليسرى للحارس الإماراتي. وفي حالة استمرار تقدم الأهلي بتلك النتيجة، يتأهل المارد الأحمر لربع نهائي كأس زايد. وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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