مباشر.. الزمالك 0 - الداخلية 1.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي: يلتقي الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدروي. ومن جانبه أعلن السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمود "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد السلام، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف "أوباما"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا". خط الهجوم: عمر السعيد. وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور انطلاقها: انطلاق الشوط الأول: الدقيقة 3: هدف أول للداخلية عن طريق لاعبه أوكا. الدقيقة 8: القائم يتصدى لتصويبة عمر السعيد من خارج منطقة الجزاء. الدقيقة 10: كهربا يتعادل للزمالك من تمريرة سحرية وصلته داخل منطقة الجزاء من أوباما. الدقيقة 13: محمد صبحي حارس مرمى الداخلية يمنع كهربا من تسجيل ثاني أهدافه بالتصدي لتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

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