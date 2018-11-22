لجنة المسابقات تُعلن موعد مباراة المصري والجزيرة في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري والجزيرة بمطروح في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، يوم الأحد 2 ديسمبر المقبل.

وكانت مباراة المصري والجزيرة مطروح قد تأجلت بسبب عدم موافقة الأمن على إقامتها على استاد المصري في بورسعيد.

وأشارت لجنة المسابقات ـ عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس ـ إلى أن المُبارة ستُقام في تمام الساعة الخامسة عصر الأحد 2 ديسمبر ولكن على ملعب استاد الإسماعيلية.