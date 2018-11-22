مباشر.. الوصل 0 - 1 الأهلي.. الإجمالي (2-3).. وليد سليمان يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الوصل الإماراتي والأهلي في المباراة المقرر إقامتها ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة كأس زايد.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليكون الأهلي في حاجة إلى نتيجة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين للوصول لدور الثمانية من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - حسام عاشور - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي - مروان محسن.

وكاد الأهلي أن يتقدم في الدقيقة الثانية بتصويبة قوية من مروان محسن من خارج منطقة الجزاء، لكن اصطدمت بالقائم وخرجت لضربة مرمى.

استمرت الدقائق وسط ضغط من الأهلي، فلعب أحمد حمودي كرة عرضية أبعدها الدفاع، وأخرى استلمها وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، ولكن سيطر على الكرة بشكل خاطئ لتتحول لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 21، مرر حمودي الكرة لكريم نيدفيد الذي دخل منطقة الجزاء ولكن لعب عرضية خاطئة أبعدها الحارس، لتستمر نتيجة التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 28، جاءت أول كرة خطيرة للوصل عن طريق اللاعب سون بعدما حول الركنية برأسه ولكن علت العارضة.

ولعب أيمن أشرف كرة عرضية في الدقيقة 34 أبعدها الحارس الإماراتي لترتد لحمودي على حدود منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

وحصل وليد سليمان وكريم نيدفيد على بطاقتين صفراوتين في الدقائق الأخير، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع كارتيرون، لوليد أزارو بدلا من محمد شريف.

واصل الاهلي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، ولعب أيمن أشرف كرة عرضية حولها كوليبالي رأسية ولكن علت العارضة.

وحصل وليد سليمان على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58، سددها بشكل رائع لتسكن الشباك ليتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 72 أجرى كارتيرون التبديل الثاني بنزول أحمد الشيخ بدلا من أحمد حمودي، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاخير بسبب تأخيره في الخروج.

وفي الدقيقة 82 أدرك الوصل التعادل من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء أخطأ الشناوي في التعامل معها لترتد على حدود منطقة الـ6 ياردات ليسددها سون في المرمى.

وفي محاولة لإدراك الفوز دفع كارتيرون بصلاح محسن بدلا من أكرم توفيق في الدقيقة 85.