رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

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مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

يلتقي فريقي الزمالك والداخلية في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، أون سبورت شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 22-11-2018.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو في قمة مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة سلسلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، ولن يقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بأي تعثر للفريق في صراع استعادة درع الدوري الغائب عن خزائن ميت عقبة منذ 3 سنوات، مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس دقيقة بدقيقة.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

يقدم فريق الداخلية نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري هذا الموسم مع مدربه علاء عبد العال، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل وخسر مثلهم، وسيخوض هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم في جدول الترتيب، لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 22-11-2018 في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة الداخلية، وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية كلا من :في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد، في خط الدفاع : محمود علاء – محمود عبد العاطى دونجا – حازم امام – بهاء مجدى – محمد عبد السلام – كماتشو، في خط الوسط : طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبد الله جمعه – محمد حسن – مصطفى فتحى، وفي خط الهجوم :عمر السعيد – يوسف اوباما – حميد احداد.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD

وتنقل مباراة الزمالك والداخلية عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، مجانا شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية يوتيوب لايف اتش دي.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري كول كورة HD