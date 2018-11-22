رياضة | المصري يقبل استقالة ميمي عبد الرازق.. ويعين مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يقبل استقالة ميمي عبد الرازق.. ويعين مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية خصم 100 ألف جنيه من الدكتور ميمي عبد الرازق بسبب عدم امتثاله لتعليمات مجلس ادارة النادي ببدء معسكر مغلق للفريق بالقاهرة اعتباراً من مساء أمس الأربعاء ، كما قرر المجلس أيضاً خصم 100 ألف جنيه اخرى من الدكتور ميمي عبد الرازق - وذلك لادلاءه بتصريحات إعلامية من شأنها اثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية - مع قبول استقالة الدكتور ميمي عبد الرازق من منصبه كمدير فني للفريق الاول للكرة بالنادي ، على أن يتم تكليف الكابتن مصطفى يونس بقيادة الفريق بصفة مؤقته وذلك لحين الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.



كما قرر مجلس المصري أيضاً خصم 25 ألف جنيه من كل لاعبي الفريق الأول ، فيما سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة.