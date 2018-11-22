رياضة | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD

يخوض المارد الأحمر مواجهة هامة ضد نظيره الوصل الإماراتي، في ملعب الأخير وبين جماهيره، من أجل هدف واحد فقط، وهو الإنتصار من أجل المرور إلي الدور المقبل من البطولة العربية، لمصالحة عشاقه في كل مكان، بعد الخسارة الأفريقية المدوية، من نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثية نظيفة، وخسارة لقب أفريقيا للعام الثاني علي التوالي، فهل يعوض ذلك بإنتصار اليوم.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD

نتيجة لقاء الذهاب بين نادي الأهلي المصري ونظيره نادي الوصل الإماراتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك وسط لقاء كان قوي للغاية من الفريقين، خصوصا من الفريق الإماراتي الذي كان سيخرج منتصراً لولا التعديل الأخير من اللاعب مروان محسن.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي مباشر في لقاء اليوم الخميس 22 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي مباش، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية (الشوط التاني) | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن جميع الجودات HD