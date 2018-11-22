رياضة | بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

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بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

يلتقي فريقي الزمالك والداخلية في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، أون سبورت شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 22-11-2018.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو في قمة مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة سلسلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، ولن يقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بأي تعثر للفريق في صراع استعادة درع الدوري الغائب عن خزائن ميت عقبة منذ 3 سنوات، مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس دقيقة بدقيقة.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

يقدم فريق الداخلية نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري هذا الموسم مع مدربه علاء عبد العال، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل وخسر مثلهم، وسيخوض هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم في جدول الترتيب، لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 22-11-2018 في الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة الداخلية، وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية كلا من :في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد، في خط الدفاع : محمود علاء – محمود عبد العاطى دونجا – حازم امام – بهاء مجدى – محمد عبد السلام – كماتشو، في خط الوسط : طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبد الله جمعه – محمد حسن – مصطفى فتحى، وفي خط الهجوم :عمر السعيد – يوسف اوباما – حميد احداد.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية يلا شوت|yalla shoot| الدوري المصري

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