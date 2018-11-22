رياضة | خاص - إنبي يرهن بقاء "متولي" بمباراتي المقاصة والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - إنبي يرهن بقاء "متولي" بمباراتي المقاصة والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات موقف خالد متولي المدير الفني لفرق إنبي صعب وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة. وخسر إنبي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الثلاثاء المنقضي ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر المسابقة المحلية. ورهن مسؤولي الفريق البترولي بقاء خالد متولي على رأس القيادة الفنية للفريق بتحسين النتائج خلال مباراتي المقاصة والمصري المقبلين، والمقرر لهم يومي 25 و 29 من الشهر الجاري على التوالي.

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