رياضة | بث الاسطورة | شاهد Zamalek اليوم | شاهد مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر الان | الزمالك والداخلية مباشر كورة اون لاين

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بث الاسطورة | شاهد Zamalek اليوم | شاهد مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر الان | الزمالك والداخلية مباشر كورة اون لاين
رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق راحة عقب مباراتهم أمام الداخلية، التى تجمعهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.
بث الاسطورة | شاهد Zamalek اليوم | شاهد مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر الان | الزمالك والداخلية مباشر كورة اون لاين
من المقرر، أن يخوض فريق الزمالك مرانه صباح غد الجمعة، بمقر النادى بميت عقبة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.
بث الاسطورة | شاهد Zamalek اليوم | شاهد مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر الان | الزمالك والداخلية مباشر كورة اون لاين
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