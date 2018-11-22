رياضة | بالصور.. جماهير طنطا تشعل المباراة والمنصورة ترد بهدفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. جماهير طنطا تشعل المباراة والمنصورة ترد بهدفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة طنطا والمنصورة المقامة الأن بالجولة العاشرة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث والمقامة علي ملعب طنطا في استئتاف الدوري، حضور عدد من جماهير السيد البدوي لمؤازرة الفريق. كما أصطحب الفريق البرتقالي عدد من الجماهير الذين سافروا من المنصورة الي طنطا لتشجيع الفريق. جاءت المباراة حماسية بين الجماهير وشوارع مفتوحه في دفاعات طنطا لمهاجمي المنصورة، حيث استطاع أحمد راشد هداف المنصورة في احراز هدف التقدم في الدقيقة 3 من زمن الشوط الثاني، وأضاف الثاني في الدقيقة 14 حتي الأن

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