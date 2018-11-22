رياضة | عاجل.. وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل (فيديو)

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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:48 م محمد مرعي سجل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل في الدقيقة 59 من عمر المباراة المقامة في اياب دور الستة عشر من بطبلة كاس زاي دللاندية للابطال. تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

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