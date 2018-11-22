شكرا لقرائتكم تشكيل الوصل لمواجهة الأهلى فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن العبدولي المدير الفني لنادي الوصل الاماراتي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة الاهلي التي تنطلق فى الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "زعبيل"، في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة كأس زايد للاندية الابطال "البطولة العربية".

جاءت التشكيلة الاساسية لنادي الوصل في مباراة الاهلى كالتالي:

يوسف الزعابي فى حراسة المرمى، هزاع سالم، عبدالرحمن علي، يان سوك، سالم العزيزي، خميس اسماعيل، علي سالمين، خليل خميس، دي ليما، فابيو دي ليما، كايو.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بملعب "برج العرب" انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، ويكفى الوصل تحقيق الفوز بأى نتيجة، أو التعادل سلبياً أو بنتيجة هدف لكل فريق من أجل الصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، فى حين أن التعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2-2 يدفع الفريقين للجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، فيما يمتلك الأهلى فرصة وحيدة تتمثل فى تحقيق الفوز فقط بأى نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/‏ 2.

ويدير مباراة الوصل والأهلى اليوم طاقم تحكيم مغربى بقيادة نور الدين الجعفرى، ويساعده كل من لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثانٍ، بينما الحكم الرابع هو عادل زوراق.