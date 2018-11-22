شكرا لقرائتكم إصابة باهر المحمدي بقطع فى السمانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باهر المحمدى ظهير أيمن فريق الإسماعيلي إنه تعرض لإصابة بقطع في السمانة اليمنى من الدرجة الثانية. وكتب المحمدي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد الله اللهم لا اعتراض الأشعة اثبتت بقطع في السمانة اليمنى من الدرجة الثانية". وكان اللاعب قد اشتكى من الاجهاد بعد مباراة المنتخب أمام تونس وأصر على المشاركة في مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي التي خسرها الدروايش 2 - 1.

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