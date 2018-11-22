شكرا لقرائتكم يوسف : ندرك خطوة الموقف ولن نتنازل عن الفوز أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أن مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب لا تقبل القسمة على اثنين.

واضاف يوسف أن المباراة مهمة للأهلي وجماهيره، وكل شخص في الجهاز الفني واللاعبون يعلمون ذلك جيداً.

وأوضح المدرب العام للأهلي أن الوصل فريق محترم، ويلعب على أرضه ووسط جماهيره متسلحا بنتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدفين لكل فريق، لكن هناك رغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في التأهل للدور التالي في البطولة.

وأشار يوسف إلى أن هناك حالة من التركيز والإصرار تعيشها الجماهير؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل للدور التالي للبطولة.

وأضاف: «في ذات الوقت، فإن المنافس يتطلع هو الآخر لنفس الهدف، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء».

وشدد يوسف على أن لاعبي الأهلي يدركون جيدا خطورة الموقف، وهم جميعا على قدر المسئولية والحدث ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور ذلك الموقف التي سبق أن مروا بها.

وأكد يوسف أن جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات سيكون لها مردود إيجابي على اللاعبين من خلال دعمهم ومساندتهم للفريق في الملعب.

في نفس السياق أوضح سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم غاية في الأهمية ولابديل فيها سوى الفوز.

وأضاف قمصان أن الأهلي خلال لقاء اليوم سيتحلى بكل العوامل التي تساعده على تحقيق هدفه وهو الفوز والتأهل لدور الثمانية.

وأشار قمصان إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من تخطي الظروف الحالية؛ من أجل إسعاد جماهير النادي التي لا ترضى إلا بتحقيق البطولات.

وشدد مدرب الفريق على أن لاعبي الأهلي سبق أن واجهوا مثل هذه الظروف، ولديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال إن معدن لاعبي الأهلي دائما ما يظهر عند الشدائد، وفي الأوقات الصعبة والجميع يعلم جيدا مدى صعوبة الموقف، ولذا فإن هناك من الإصرار والعزيمة ما يؤهلهم لتقديم مباراة جيدة تليق باسم الأهلي وتحقيق الهدف المحدد من المباراة.

من جهة أخرى، أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، ورئيس بعثة فريق كرة القدم بالإمارات، أكد ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة طيبة، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يعلمون جيدا مدى صعوبة الموقف وقادرون على تخطيه وإسعاد الجماهير الغفيرة سواء في مصر أو الإمارات.

وشدد الدرندلي على أنه لمس حالة من الجدية والإصرار على وجوه اللاعبين خلال اليومين الماضيين، والجميع عازم على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، وهناك دعم كبير من جانب جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات والتي حرصت على مساندة الفريق خلال تدريباته الأخيرة، وطالبت اللاعبين بضرورة الفوز على الوصل والتأهل للدور التالي.

وقال إنه رغم الظروف التي يمر بها الفريق، إلا إن الأهلي يبقى دائما هو الأهلي ولا يعرف لاعبوه سوى الفوز وتحقيق البطولات، ومهما واجه من عثرات، فإنه دائما ما ينهض من كبوته أكثر قوة.