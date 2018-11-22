شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الوصل الإماراتى يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مهاجم الوصل الإماراتى فرصة سهلة في الدقيقة 28 أمام الأهلى بعد ما تركه دفاع الفريق الأحمر أمام المرمى ليفشل في استغلال تحويل الكرة العرضية إلى هدف أول للفريق الإماراتي، في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الاهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الاماراتي بهدفين لكل منهما.