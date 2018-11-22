شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على الداخلية 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل مواجهة اليوم بين فريقى الزمالك والداخلية فى إطار الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى، نرصد نتيجة آخر لقاء جمع الفريقين بمسابقة الدورى.

التقى الزمالك مع الداخلية بالجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الموسم الماضى وبالتحديد يوم 18 يناير 2018، وانتهى اللقاء بهدفين للزمالك مقابل هدف للفريق العسكرى.

سجل أهداف الزمالك كل من كابونجو كاسونجو وعماد فتحى، بينما هدف الداخلية جاء عن طريق ناصر منسى

يذكر أن الزمالك التقى مع الداخلية وديا وفاز فيها بسباعية خلال أغسطس الماضى

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الداخلية فى السابعة من مساء اليوم فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى على استاد بتروسبورت .