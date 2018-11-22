شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل كارتيرون على قرارات حكم مباراة الاهلي والوصل الاماراتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاهلي، عن عدم رضاه عن قرارات حكم مباراة فريقه أمام الوصل الاماراتي ، في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.
وضم تشكيل الأهلى كلا من ، حراسة المرمى: محمد الشناوى ، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.
وكان الاهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الاماراتي بهدفين لكل منهما .
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل كارتيرون على قرارات حكم مباراة الاهلي والوصل الاماراتي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .