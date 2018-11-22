شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف يواصل صدارة مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق بنى سويف صدارته للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، بعدما حقق الفوز بهدف مقابل لا شىء على فريق طهطا، فى المباراة التي اقيمت باستاد طهطا ليرتفع رصيد بني سويف للنقطة 22 فى الوقت الذى سيطر فيه التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق على مباراة أسوان والفيوم ليرتفع رصيد أسوان للنقطة 20 فى المركز الثانى بالمجموعة. فيما جاءت باقي نتائج المجموعة علي النحو التالي:- تحرير أسوان – الإعلاميين 1-1 تليفونات بني سويف – سوهاج 0-0 النصر للتعدين – ناصر ملوي 2-1 الألمونيوم – الوليدية 2-1 وستقام مباراة المنيا والوليدية فى الثالثة من عصر السبت المقبل باستاد المنيا.

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