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شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكى لوك إيميل يجتمع بفريق طلائع الجيش ويقود المران الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، المران الأول لفريقه بعد توليه المسئولية عصر اليوم الخميس خلفاً لمحمد حلمى، الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .
ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من ( البلجيكى لوك ايميل مديراً فنياً والبلجيكى جان فرانسوا مدرباً عاماً ومحمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى).
وعقد لوك إيميل اجتماعاً مع اللاعبين للتعارف قبل بداية المران، ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.
ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.
الجهاز الفنى للطلائع
العميد احمد المهدى مع لوك ايميل ومحمد مختار ويسرى عرفان
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