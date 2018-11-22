شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشناوي يتصدى لهجمة خطيرة للوصل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، لعرضية خطيرة لفريق الوصل الإماراتي في الدقيقة 27 في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.