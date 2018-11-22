شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الأهلي تحيى "شهداء الزمالك" فى مباراة الوصل الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مباراة الأهلي والوصل الإماراتي التحية لشهداء نادي الزمالك في الدقيقة 20، في المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، وهتفت الجماهير خلال المباراة "في الجنة يا شهيد".

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.