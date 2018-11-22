شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى مُجمدة والإعلان عن هيكلة القطاع خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف صفقات النادى الأهلى ينتابه حالة من الغموض، فى ظل عدم الإعلان عن التشكيل الجديد لجهاز الكرة، رغم اتخاذ مجلس الإدارة الأحمر قرارًا رسميًا بعودة هيثم عرابي لتولى ملف الصفقات.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الأهلى البدء فى ملف التعاقدات الجديدة فور الإعلان عن التشكيل الجديد لجهاز الكرة بشكل رسمي، سواء بتواجد هيثم عرابي بمفرده أو بتواجد محمد فضل حال تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها.

واتخذ مجلس إدارة الأهلى قرارًا بمنح سيد عبد الحفيظ صلاحيات تشكيل جهاز الكرة وتعيين مديري الإدارات، وهى القرارات التي من المنتظر الإعلان عنها بعد انتهاء مباراة الوصل الإماراتي فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر انطلاقها بعد قليل، حيث أكد مسئولو الأهلى أن الإعلان عن القرارات سيكون غدًا الجمعة.