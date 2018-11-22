إصابة مدافع المنتخب بقطع في السمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي والمنتخب المصري، إصابته بقطع في السمانة. وكتب المحمدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الحمدلله اللهم لا اعتراض.. الأشعة أثبتت إصابتي بقطع في السمانة اليمنى من الدرجة الثانية". ولعب المحمدي هذا الموسم 11 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري، ومباراة في كأس مصر. كما خاض المحمدي 4 مباريات مع المنتخب الوطني تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الكاميرون 2019، واستطاع تسجيل هدف بمباراة تونس. ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ماسيجر نيجوسى بطل بوروندى أحد أيام 27 أو 28 من نوفمبر الجارى، على أن تقام المواجهة الثانية فى 4 أو 5 من ديسمبر المقبل.

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