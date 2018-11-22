جروس يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي: أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز التي تقام على استاد بتروسبورت. يدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول الترتيب، ويبحث مواصلة حصد النقاط أمام الداخلية صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة. ويستمر عبدالله جمعة في مركز المدافع الأيسر الذي لعب فيه المباراة الماضية أمام الانتاج الحربي، فيما يعد التغيير الوحيد في التشكيل مشاركة محمد عبد السلام بدلًا من محمود "الونش". جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد السلام، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف "أوباما"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا". خط الهجوم: عمر السعيد.

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