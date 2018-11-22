ميمي عبدالرازق لـ"مصراوي": مجلس المصري أقالني خوفا من الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد ميمى عبد الرازق المدير الفنى المقال من تدريب النادي المصري، أن مجلس إدارة الفريق برئاسة سمير حلبية أبلغه بقرار إقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بثلاثية في الجولة الـ15 للدوري.

وأوضح ميمي عبد الرازق فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه حزين بسبب الشكل الذي تم إقالته به، مضيفا أن مجلس الإدارة طلب منه عدم العودة لبورسعيد خوفا من غضب الجماهير ضده.

وهاجم ميمي عبدالرازق، مجلس المصري: "مجلس الإدارة متذبذب في قراراته بشكل كبير، ولم يستطيع أن يأخد حق الفريق في اللعب على ستاد بورسعيد".

وتولى ميمي عبدالرازق مهمة الإدارة الفنية للفريق، خلفا لحسام حسن الذي تولى الإدارة الفنية لفريق بيراميدز.

وقرر مجلس المصري، تولي مصطفى يونس مسؤولية المدير الفني للفريق، حتى التعاقد مع جهاز فني جديد.