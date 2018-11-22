مباشر.. الوصل 0 - 0 الأهلي.. الإجمالي (2-2).. كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الوصل الإماراتي والأهلي في المباراة المقرر إقامتها ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة كأس زايد.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليكون الأهلي في حاجة إلى نتيجة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين للوصول لدور الثمانية من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - حسام عاشور - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي - مروان محسن.

وكاد الأهلي أن يتقدم في الدقيقة الثانية بتصويبة قوية من مروان محسن من خارج منطقة الجزاء، لكن اصطدمت بالقائم وخرجت لضربة مرمى.

استمرت الدقائق وسط ضغط من الأهلي، فلعب أحمد حمودي كرة عرضية أبعدها الدفاع، وأخرى استلمها وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، ولكن سيطر على الكرة بشكل خاطئ لتتحول لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 21، مرر حمودي الكرة لكريم نيدفيد الذي دخل منطقة الجزاء ولكن لعب عرضية خاطئة أبعدها الحارس، لتستمر نتيجة التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 28، جاءت أول كرة خطيرة للوصل عن طريق اللاعب سون بعدما حول الركنية برأسه ولكن علت العارضة.