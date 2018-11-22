الان تتابع مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 22-11-2018 في الدوري المصري والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

تُذاع اليوم الخميس، مباراة الزمالك والداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، يمكنك مشاهدة المباراة بين الزمالك والداخلية بث مباشر حصري عبر موقعنا “الخليج 365 الالكترونية”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، مشاهدة متش الزمالك والداخلية عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الخميس 22-11-2018 ميلادياً، بنظيره الداخلية، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة، باحثاً عن فوز محقق، خاصةً بعد صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد تحقيق سلسلة انتصارات ممتالية، آخرها على فريق الإنتاج الحربى.

ويأمل جروس المدير الفني للفريق الأببض، في استكمال انتصارات اليوم على الداخلية، للهيمنة على صدارة الدوري، فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم

يعانى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من غيابات بالفريق الأبيض أبرزها الثلاثى التونسى فرجانى ساسى و حمدى النقاز والكونغولى كاسونجو لوصولهم للقاهرة؛ قبل اللقاء بساعات قليلة عقب المشاركة مع تونس والكونغو.

كما يتعرض محمد عبد الغنى للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة فى العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس.

بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم

يمكنكم متابعة البث المباشر مباراة الزمالك والداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، عبر موقعنا الخليج 365 الالكترونية، تلك المباراة التي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت السعودي، شاهدوا معنا متش الزمالك والداخلية عبر موقعنا من خلال الرابط التالي ..

موعد مباراة الزمالك والداخلية

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والداخلية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الزمالك والداخلية المتوقعة اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

محمود جنش

بهاء مجدى – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدى النقاز

طارق حامد – فرجانى ساسى

محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن

عمر السعيد

وفي المقابل، يفتقد فريق الداخلية لجهود حسام باولو ومحمد مخلوف لاعبي الفريق؛ وذلك احترامًا لنظام التعاقدات مع نادي الزمالك، الذي اشترط عدم لعب الثنائي أمام الفريق الأبيض بعد إعارتهما للداخلية.

كما يفتقد فريق الداخلية لجهود لاعبه إبراهيم أبو اليزيد.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والداخلية

يتم إذاعة مباراة الزمالك والداخلية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر فضائية On sport بجانب قناة النيل للرياضة.