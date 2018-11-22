الان تتابع مصدر: العابد ضمن قائمة الـ30 و ليس لاعب استثمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365:

نفى مصدر مطلع لصحيفة “الخليج 365” ما تم تداوله مؤخرا بشأن وضع لاعب وسط الفريق الهلالي نواف العابد على قائمة الاستثمار، وبالتالي عدم إمكانية مشاركته قبل الميركاتو الشتوي. مؤكدا أن “نواف العابد ضمن قائمة الـ(30)، ولا صحة لما ذكر خلاف ذلك”.

يذكر أن “العابد” عانى من إصابة غيّبته ما يقارب الـ8 أشهر، إذ غاب عن مونديال روسيا مع المنتخب السعودي، وغاب عن الهلال قبل نهاية دوري الموسم الماضي، ومع بداية الموسم الحالي.