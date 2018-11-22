شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم سودانى يدير مواجهة الإسماعيلي مع بطل بوروندى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم سودانى لإدارة مباراة ماسيجير دى نجوزى بطل بوروندى أمام الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم التحكيم الدولى صبرى محمد فضل حكم ساحة، ويعاونه محمد عبدالله إبراهيم وعمر حميد محمد، بالإضافة لمحمود على إسماعيل حكم رابع، وميك ليتى مراقب المباراة من أوغندا.