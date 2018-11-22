شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب استبعاد «أحداد» قبل ساعات من مباراة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن سبب مغادرة المهاجم المغربي حميد أحداد، لمعسكر الفريق قبل ساعات من لقاء الداخلية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، باستاد بتروسبورت، جاء بسبب إصابته بنزلة معوية.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من المعسكر حفاظا عليه في ظل عدم قدرته على التواجد بالمباراة وشعوره بحالة من التعب.
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