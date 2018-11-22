أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لنسخة 2019، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وشهدت مجموعات قوية كعادة البطولة خلال الموسم الأخيرة. وجاءت مجموعات أندية غرب آسيا في النسخة الجديد كما يلي : المجموعة الأولى : الوصل الإماراتي – الزوراء العراقي - المتأهل من ملحق رقم 4 (الغرافة القطري - ذوب آهن الإيراني - الوحدات الأردني - الكويت الكويتي) - المتأهل من ملحق رقم 2 (النصر السعودي - أجمك الأوزبكي - استقلال دوشنبه الطاجاكستاني). المجموعة الثانية : الوحدة الإماراتي – الاتحاد السعودي – لوكوموتيف الأوزبكي - المتأهل من ملحق رقم 3 (الريان القطري - سيبا الإيراني - مينيرفا الهندي). المجموعة الثالثة : العين الإماراتي – الهلال السعودي – الدحيل القطري – استقلال طهران الإيراني. المجموعة الرابعة : الأهلي السعودي - بيروزي الإيراني – السد القطري - المتأهل من ملحق رقم 1 (النصر الاماراتي - بختاكور الأوزبكي - القوة الجوية العراقي).

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