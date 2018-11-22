شكرا لقرائتكم كين يحقق أحلام الأطفال المرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار النجم هارى كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى، أحد مستشفيات الأطفال فى العاصمة البريطانية لندن.

وقام كين بزيارة الأطفال المرضى، بالنيابة عن أحد المؤسسات الخيرية، وقدم العديد من الهدايا الإلكترونية لهم، والتقط معهم العديد من الصور التذكارية، فى بادرة طيبة من النجم الإنجليزى الكبير.

ويستعد كين مع السبيرز لخوض موقعة تشيلسى فى ديربى لندن بعد غد السبت فى الجولة الـ13 من الدورى الإنجليزى.



كين يلتقط سيلفى

هارى كين

كين يقدم الهدايا

كين مع الأطفال