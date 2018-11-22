شكرا لقرائتكم جريزمان يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الأرجنتيني أنخل كوريا والفرنسي أنطوان جريزمان، إلى مران أتلتيكو مدريد الجماعي، اليوم الخميس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة بعد غد السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وشارك كوريا في المران بعد عودته من معسكر منتخب الارجنتين، أما جريزمان فانضم اليوم، بعدما أجرى تدريبات تعافي، على الهامش، أمس.

وتدرب أتلتيكو اليوم استعدادا لمباراة برشلونة، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الأوروجوايانيين دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز، المصابين.

ويتصدر برشلونة الليجا حاليا بـ24 نقطة، متقدما بنقطة على إشبيلية الوصيف وأتلتيكو الثالث.



جريزمان وليمار

دييجو سيميونى

مران أتلتيكو مدريد