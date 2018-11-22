شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عمر السعيد يقود هجوم وعبد السلام يظهر لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفريق مباراته أمام الداخلية التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

وجاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود جنش.

فى خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن.

فى خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما تم استبعاد الثنائى حميد أحداد، مهاجم الزمالك بعد تعرضه لنزلة برد شديدة وارتفاع فى درجة الحرارة، وكماتشو للرؤية الفنية.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة، ومتبقى له 4 مباريات مؤجلة، سجل لاعبيه 24 هدفًا وسكنت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الحادى عشر، برصيد 16 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما سجل لاعبيه 16 هدفًا وسكنت شباكه 17 هدفًا.