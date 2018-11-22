شكرا لقرائتكم فييرا يستقيل من تدريب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان عن الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة .

وتلقى الاسماعيلى الهزيمة الثالثة على التوالى بالسقوط أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام أمس، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية .

وأفادت مصادر داخل الاسماعيلى أن إبراهيم عثمان رئيس النادى يبذل جهود مكثفة فى الوقت الراهن لإثناء المدرب البرازيلى عن قراره أو حتى تأجيله لبعد نهاية مباراة بطل بوروندى .

ويتزعم إبراهيم عثمان جبهة المؤيدين للإبقاء على فييرا مديراً فنياً للفريق نظراً لضيق الوقت، حيث تتوجه بعثة الدراويش لبوروندى مساء غد، الجمعة، لملاقاة فريق ماسيجير نيجوزى والمقرر لها الأربعاء 28 من نوفمبر الجارى فى تمام الثالثة عصراً فى منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

وقضى فييرا 48 يوماً على رأس القيادة الفنية للإسماعيلى حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى خلفا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 9 أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف.

وكانت بعض الأصوات فى مجلس الإدارة قد طالبت بإقالة فييرا وإسناد المهمة بشكل مؤقت لمحمد وهبة مدير الكرة والمدرب العام.