شكرا لقرائتكم يونس مدربا لحراس مرمي بتروجت بعد رحيل السويركي للطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجت تعيين محمد يونس مدربا لحراس مرمى الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة . ورحل سيد السويركي مدرب الحراس بفريق بتروجت خلال الساعات الماضية لتولى تدريب حراس المرمى بفريق طلائع الجيش. ويستعد بتروجت لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

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