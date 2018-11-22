شكرا لقرائتكم الأهلي يهاجم الوصل بمروان محسن وأزارو على دكة الإحتياطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن الجهاز الفني للاهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الاماراتي في إياب دور الـ١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب والتى ستقام في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة. وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودي. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس مهاجم وهداف الفريق وليد أزارو على دكة البدلاء بعدما فضل المدرب الفرنسي عدم الدفع به في البداية ضمن التشكيل الأساسي.

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