شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك لا يخسر أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع الداخلية فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، على ملعب بتروسبورت.

ويتفوق الزمالك فى تاريخ مواجهاته مع الداخلية، حيث التقى الفريقان فى 11 مباراة قبل لقاء اليوم، فاز الفريق الابيض فى 9 مواجهات، بينما تعادل الفريقان فى مباراتين.

أهداف اول مباراة بين الفريقين

ولم يتلق فريق الزمالك أى خسارة أمام الفريق العسكرى طوال تاريخ مواجهاتهما.

أقيمت أول مباراة بين الفريقين موسم 2011 /2012، وانتهت بهدفين مقابل هدف للزمالك، بينما كانت آخر مباراة جمعت الفريقين يناير من العام الجاري، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف أيضًا.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدورى برصيد 26 نقطة، بينما الداخلية فى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة.