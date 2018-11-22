شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مدرب طلائع الجيش الجديد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، بصحبة جهازه الفنى فى مقر النادى منذ قليل، وعقد اجتماعاً مع العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق لوضع الرتوش النهائية على تعاقده مع الفريق.

وأعلن نادى طلائع الجيش، منذ قليل، تعيين البلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من ( البلجيكى لوك ايميل مديراً فنياً وجان فرانسوا مدرباً عاماً والتونسى زيد بن حمودة مخطط للاحمال محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى )

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.



لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش (6)



لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش (7)